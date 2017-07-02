توزيع 1500 سكن عمومي ترقوي شهر جويلية الجاري عبر كامل التراب الوطني

أعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية العون محمد شريف هذا الأحد عن توزيع 1500 سكن من صيغة العمومي الترقوي خلال شهر جويلية الجاري وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال55 لعيد الاستقلال والشباب.

وتم الإعلان عن هذه العملية من ولاية البويرة على هامش حفل تسليم المفاتيح للمستفيدين من 228 سكن من صيغة العمومي الترقوي منجزة بموقع بلمهدي على مستوى المخرج الشمالي لمدينة البويرة.

وأكد المسؤول الأول للمؤسسة الوطنية للترقية العمومية يقول"سلمت مؤسستنا المفاتيح ل 228 مستفيد من سكنات العمومي الترقوي بولاية البويرة، مضيفا أن البرنامج الذي يحتوي 1500 وحدة من هذه الصيغة سيتم توزيعه شهر يوليو الجاري بمناسبة الذكرى ال55 لعيد الاستقلال والشباب".

وبالنسبة لولاية البويرة أوضح ذات المسؤول أنه سيتم الانتهاء وتسليم باقي البرنامج (596 وحدة سكن عمومي ترقوي) مع نهاية السنة الجارية(2017) واصفا نوعية السكنات الموزعة بالممتازة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية