نهائي وفاق سطيف-شباب بلوزداد: بيع التذاكر هذا الاثنين بسطيف والجزائر العاصمة

ستباع تذاكر دخول المباراة النهائية لكاس الجزائر لكرة القدم،وفاق سطيف-شباب بلوزداد،المقررة يوم الأربعاء المقبل(30ر16سا) بملعب 5 جويلية(الجزائر العاصمة)،هذا الاثنين بسطيف والجزائر العاصمة،حسب بيان وزارة الشباب والرياضة اليوم الأحد.

وأفاد المصدر انه ،"تحسبا لنهائي، وفاق سطيف- شباب بلوزداد يوم الأربعاء المقبل وبغرض تسهيل بيع تذاكر الدخول مناصري الفريقين،أعطت وزارة الشباب والرياضة تعليمات بان تتم عملية بيع التذاكر محليا غدا الاثنين،ابتداء من الساعة 00ر09سا ."

وبإمكان مناصري وفاق سطيف اقتناء التذاكر على مستوى النقاط التالية : ديوان المركب الرياضي بسطيف،القاعات متعددة الرياضات بالعلمة، عين آزال، عين آولمان، بوقاعة وعين كبيرة،بينما تلك الخاصة بشباب بلوزداد يمكنهم شراؤها من ملعب 20 أوت بالجزائر"، يضيف البيان.

وسيضمن عملية بيع التذاكر فريق من ديوان المركب الاولمبي بالتنسيق مصالح مديرية الشباب والرياضة بسطيف الذين حددوا نقاط البيع.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية