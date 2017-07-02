غليزان : 10 جرحى في حادث مرور بسيدي امحمد بن علي

أصيب عشرة (10) أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء اليوم الأحد بإقليم بلدية بسيدي امحمد بن علي (80 كلم شمال غليزان ) حسبما علم لدى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.

وأوضح ضابط المناوبة بذات المصالح الملازم حساين دواجي الشيخ أن الحادث وقع بالمنطقة المسماة "دوار سيد عبد الله" ببلدية سيدي امحمد بن علي ونجم عن اصطدام بين سيارتين سياحيتين.

وخلف الحادث إصابة كل ركاب السيارتين ( 18 شهرا و 54 سنة ) بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم من إلى العيادة المتعددة الخدمات لسيدي امحمد بن علي وفق ذات المصدر الذي أشار إلى خطورة إصابة الرضيع (18 شهرا) الذي نقلته سيارة الى المؤسسة العمومية الاستشفائية /أحمد بن حدتشي / لمازونة .

ومن جهتها فتحت المصالح الامنية المختصة تحقيقا في الحادث.