مساهل يجدد التأكيد من أديس أبابا على موقف الجزائر وجهودها في تسوية الأزمة الليبية

أبرز وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مساء أمس الأحد بأديس أبابا خلال انعقاد الدورة الـ31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ضرورة التحدث بصوت واحد من أجل تسوية الأزمة في ليبيا.

جاء ذلك عقب اجتماع لجنة رفيعة المستوى بخصوص ليبيا حيث جدد وزير الخارجية بالمناسبة التأكيد على موقف الجزائر وجهودها في تسوية الأزمة الليبية، قائلا" أكدنا من جديد على ضرورة التنسيق بين المبادرات المتعلقة بتسوية النزاع الليبي سواء أكانت افريقية أم من خارج القارة" .

وفي هذا الصدد أبرز مساهل ضرورة التحدث بصوت واحد من أجل أن تفضي الجهود المبذولة إلى مرافقة الليبيين في مسار تسوية النزاع في هذا البلد.

وأضاف عبد القادر مساهل قائلا " قمنا خلال هذا الاجتماع بعرض نتائج الدورة الـ11 لدول جوار ليبيا التي عقدت في الجزائر العاصمة خلال شهر ماي الماضي 2017".

و أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه "لا يمكن أن يوجد بديل عن الاتفاق السياسي الذي أصبح قاعدة لكل حل للأزمة في ليبيا ،مشيرا إلى أن ذات الاتفاق مفتوحا لأي مراجعة إذا كانت هذه هي رغبة ليبيا".

و تابع مساهل بأن "موقف الجزائر و أعضاء لجنة رفيعة المستوى حول ليبيا يفضل الحل السياسي قوامه الحوار و المصالحة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا داعيا في هذا الإطار إلى الإسراع بتعزيز المؤسسات السياسية و الاقتصادية الليبية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية