الدول المقاطعة تمهل قطر 48 ساعة للرد على مطالبها

وافقت أربع دول عربية اتهمت قطر بدعم الإرهاب هذا الاثنين على تمديد المهلة المعطاة لقطر لمدة 48 ساعة للرد على قائمة المطالب وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية .

وقررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر تمديد المهلة لقطر منذ وقت إنتهاء المهلة الأصلي امس الأحد حتى ترد إيجابيا على مطالبها الجماعية بطلب من الكويت التي تقوم بدور الوساطة لحل الأزمة الخليجية.

وطلبت حكومة الكويت تمديد المهلة بعد تأكيد قطر أنها سترسل ردها لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين.

وكانت الدول المقاطعة قدمت يوم 23 جوان قائمة تضم 13 مطلبا لإنهاء الأزمة مع الدوحة وأمهلتها 10 أيام،من بين تلك المطالب إغلاق قناة الجزيرة وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران.

وقررت الدول الأربع قطع العلاقات مع قطر يوم 5 يونيو متهمة إياها بدعم الإرهاب.

ونفت قطر تلك الاتهامات واستبق وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني انتهاء المهلة بأن بلاده ترفض المطالب التي تتضمن أيضا الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري انشاؤها حاليا.

