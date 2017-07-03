حجز 20 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف المشتبه فيهما بولاية تلمسان

حجزت قوات الشرطة بولاية تلمسان على 20 كلغ من الكيف المعالج واسترجعت مبلغ مالي قدره 498 مليون سنتيم ومواد أخرى مع توقيف المشتبه فيهم حسب ما أفاد به هذا الاثنين بيان المدرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن قوات الشرطة لولاية تلمسان "تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تهريب المخدرات حيث تم حجز كمية قدر وزنها 20 كلغ وتوقيف المشتبه فيهما وضبط مبلغ مالي قدره 498 مليون سنتيم بالإضافة إلى 1940 علبة سجائر وجهاز اتصال لاسلكي من نوع موتورولا بكامل لواحقه".

وتعود حيثيات القضية-حسب البيان- "لتلقي عناصر فرقة البحث والتحري لذات الولاية لمعلومات مؤكدة مفادها وجود شخص يقوم بالاتجار غير الشرعي للمخدرات وعليه كثفت ذات العناصر تحرياتها من خلال الاستغلال الجيد للمعلومات الذي مكنها من الإطاحة بالمشتبه فيه ومواصلة لمجريات التحقيق مع المشتبه فيه الذي أفصح عن ممونه الرئيسي الذي تم توقيفه".