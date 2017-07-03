إقبال كثيف على تذاكر نهائي كأس الجزائر في بلوزداد وسطيف

شرعت إدارة ملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة صبيحة الإثنين في بيع حصة نادي شباب بلوزداد من تذاكر نهائي كأس الجزائر المقررة يوم الأربعاء ضد وفاق سطيف.

وجرت العملية، حسب مدير الملعب عمر سحنوني، في ظروف تنظيمية حسنة، مشيرا إلى أنه بسبب الحضور الكثيف للأنصار ووجود قوات الأمن تم الشروع في العملية على السادسة والنصف صباحا.

و أشار إلى أن العملية ستتواصل حتى بيع جميع التذاكر البالغ ثمنها 300 دينار.

و شهدت العملية إقبالا كبيرا لأنصار بلوزداد الذين عبر كثير منهم عن سعادتهم باقتناء التذاكر، مشددين على أن سعادتهم ستتضاعف بعد التتويج بالسابعة.

و أعرب أنصار الشباب عن أملهم أن تسود الروح الرياضية المباراة، وأن يفوز باللقب الأحق به، مؤكدين ضرورة الحفاظ على العلاقات الأخوية التاريخية مع نادي وفاق سطيف وأنصاره.

25 ألف لأنصار وفاق سطيف

في سياق متصل تم توزيع التذاكر المخصصة لأنصار وفاق سطيف على عدة نقاط بولاية سطيف على غرار ملعب 87 ماي 1945 وملعب مسعود زوغار بالعلمة وعين أزال وعين ولمان وبوقاعة.

وشهدت العملية إقبالا كبيرا من أنصار الوفاق وسط إجراءات تنظيمية محكمة بحسب تصريح مدير مركب 8 ماي 1945 الطاهر عمريو، مشيرا إلى أن ثلاثة أرباع حصة الوفاق من التذاكر المقدرة بـ25 ألف نفدت من الأكشاك قبل الزوال.

و اعترف أنصار الوفاق بصعوبة عملية الحصول على التذاكر بسبب الإقبال الكثيف للأنصار ما أوقع، حسبهم، بعض الإصابات، لكنهم أعربوا عن أمانيهم بتحقيق التاسعة لنسيان هذه الصعوبات.

المصدر: القناة الإذاعية الأولى