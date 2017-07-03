انطــلاق قــافلـة "الحـج المبـرور" في طبـعتها الثانيـة عـبر 23 ولايــة

أعطيت الاثنين بدار الامام (الجزائر العاصمة) اشارة انطلاق قافلة "الحج المبرور" في طبعتها الثانية لتجوب 23 ولاية عبر الوطن وذلك "خدمة لضيوف الرحمان وتعظيما لشعائر الله".

وستقوم هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها مدير الديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، ويؤطرها مجموعة من الأئمة، بإعطاء دروس تطبيقية وعملية لفائدة الحجاج الميامين حتى يكونوا على أتم الاستعداد لأداء شعائر الحج.

وتتشكل القافلة من مجموعتين: الاولى تنطلق من برج بوعريريج لتجوب ولايات الشرق الجزائري والثانية تكون انطلاقتها من ورقلة لتجوب ولايات الجنوب والغرب.

ويستعين مؤطرو هذه القافلة بمجسمات للكعبة الشريفة وصورا واشرطة فيديو تحاكي مناسك الحج وتحمل مضموما لتمكين ضيوف الرحمان من القيام بهذه الرحلة الايمانية على الوجه الصحيح.

كما يشارك في هذه القافلة التي تستمر الى غاية 20 يوليو الجاري ممثلون عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وزارة الصحة والسكان ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والمديرية العامة للحماية المدنية.

وبالمناسبة، دعا مدير الديوان الوطني للحج والعمرة الحجاج الميامين الى «الالتفاف حول هذه القافلة والتفاعل مع مؤطريها بغية الاستفادة من تجربتهم".

كما اعتبر ان هذه القافلة الاول "تعد لبنة لترقية اداء الحج وعصرنته وكذا تأهيل ضيوف الرحمان وتعليمهم مناسك الحج".

ومن جهته ذكر مستشار وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد مشنان ان الوزارة تريد تكريس تقاليد ليلتزم بها الحاج باعتباره سفيرا للجزائر كالتحلي بالأخلاق الفاضلة والصبر واتباع سلوكات مثالية واسلامية لضرب المثل للقيم العليا للمجتمع الجزائري.

للإشارة فان اول رحلة لبعثة الحج مبرمجة يوم 6 أغسطس القادم وهي مكلفة باستقبال الحجاج الميامين في المدينة المنورة وجدة.

وقد برمجت لهذا الموسم 120 رحلة مناصفة بين الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية السعودية لنقل 36 ألف حاج.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج