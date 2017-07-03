أمير الكويت يتسلم الرد القطرى على قائمة مطالب مصر والسعودية والبحرين والإمارات

تسلم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الاثنين الرد القطرى على قائمة مطالب مصر والسعودية والبحرين والإمارات بشأن إعادة تطبع العلاقات مع الدوحة بعد قطعها على خلفية اتهامات للدوحة بـ "دعم الإرهاب".

واستقبل أمير الكويت في قصر بيان اليوم وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق حيث سلمه رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني تضمنت الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر عن طريق دولة الكويت في أواخر الشهر الماضي والتي طلبت دولة الكويت تمديد المهلة لمدة ثمانية وأربعون ساعة لتسليم الرد حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بيانا مشتركا بشان قطر في الساعات الأولى من الاثنين يتضمن موافقة الدول الأربع على تمديد المهلة الممنوحة لقطر مدة 48 ساعة استجابة لطلب أمير الكويت بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكانت الحكومة الكويتية قد طالبت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بتمديد المهلة التي منحتها الدول الأربع لقطر للرد على "قائمة المطالب" وذلك بعد إعلان قطر أنها ستسلم الرد للكويت صباح الاثنين.

وأعلنت الدول الأربع في الخامس من جوان الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة إياها ب"دعم وتمويل الإرهاب والتدخل بشؤونها الداخلية" واتخذت عدة إجراءات لعزلها من بينها إغلاق الحدود والأجواء مع الدوحة.

وقدمت هذه الدول قائمة من 13 مطلبا سلمها الوسيط الكويتي إلى قطر في 22 جوان الماضي في خطوة لحل الأزمة الدبلوماسية القائمة وأمهلت الدول الأربع الدوحة مهلة عشرة أيام انتهت الأحد للموافقة على تنفيذ هذه المطالب التى تضمنت ضمن بنودها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران إغلاق قناة الجزيرة إغلاق القاعدة العسكرية التركية ووقف دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت الأحد عن عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة الأربعاء المقبل لبحث " الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر التي نفت التهمة الموجهة إليها بـ"دعم الإرهاب" و اعتبرت بأن هذه الشروط "غير مقبولة" متهمة الدول الأربعة من جهتها بالسعي إلى فرض الوصاية " عليها.