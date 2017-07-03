6000 مشارك في استعراض شعبي بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب بالعاصمة

من المقرر أن تنظم ولاية الجزائر بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة و الخمسين لعيدي الاستقلال والشباب المصادف للخامس من جويلية استعراضا شعبيا بقلب العاصمة يضم 6000 مشارك ، حسبما علم اليوم الاثنين عن مصدر من الولاية.

وأوضح ذات المصدر انه و تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ممثلا عن السيد الوزير الأول ستنظم ولاية الجزائر يوم الأربعاء استعراضا شعبيا كبيرا إحياء للذكرى 55 لعيدي الاستقلال و الشباب.

و سيتم من خلال هذه التظاهرة عرض و تكريس انجازات جزائر اليوم بحضور الأسرة الثورية إلى جانب شخصيات وطنية و ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر .

و يتضمن الاستعراض المزمع تنظيمه تقديم 11 مربعا استعراضيا متنوعا ينشطه 6000 مشارك من مختلف الهيئات على غرار الحماية المدنية و الجمارك الجزائرية و الجمعيات و الرابطات الثقافية والرياضية و شباب و عمال و رياضيين و فنانين وكذا 1000 فارس من فرق الفانتازيا و47 فرقة فلكلورية من كافة أرجاء الوطن .

و أضاف المصدر أن انطلاق هذا الاستعراض الشعبي سيكون بداية من الساعة التاسعة 09 سا 00 د صباحا وسيستمر إلى غاية الساعة 11 سا 30 د بدءا من مقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين مرورا بساحة الوئام المدني و شارع حسيبة بن بوعلي و أيضا ساحة موريتانيا وحديقة صوفيا فيما ستكون المنصة الشرفية بشارع زيغود يوسف و وصولا إلى قصر رياس البحر بباب الوادي.