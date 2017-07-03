خالف : صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة رافق 2000 مؤسسة

أكد المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، عبد الرؤوف خالف، هذا الاثنين بأن الصندوق ومنذ 2004 رافق قرابة 2000 مؤسسة صغيرة و متوسطة من خلال استحداث حوالي 62000 منصب عمل.

و قد استثمرت هذه المؤسسات قيمة إجمالية بـ 165 مليار دج مع قيمة ضمانات مقدمة من طرف الصندوق بـ 53.4 مليار دج، حسب نفس المسؤول.

و حسب أنواع النشاطات، فان المبلغ الإجمالي للضمانات المقدمة قدر بـ 50 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في القطاع الصناعي و 27 بالمائة لقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري و 22 بالمائة لتقديم الخدمات خصوصا السياحة حسب خالف فيما بلغت القيمة المخصصة لقطاعي الفلاحة الصيد البحري 1 بالمائة.

و بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري لاحظ أن الوضع المالي للبلاد مسها مع تقليص عدد المشاريع.

أما فيما يتعلق بالتوزيع حسب المناطق فقد سجلت 44 بالمائة من الضمانات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في منطقة الوسط و 29 بالمائة لمنطقة الشرق و 14 بالمائة لمنطقة الغرب و 12 بالمائة لمنطقة الجنوب.

و بخصوص زوال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي رافقها الصندوق فقد تراوحت ما بين 60 إلى 70 مؤسسة منذ 2004 .

من جهة أخرى أوضح المتدخل أنه خلال السداسي الأول 2017، تم منح الضمانات لـ 153 مؤسسة من أجل توفير 3000 منصب شغل في حين أنه على مدار سنة 2016 استفادت 253 مؤسسة من هذه الضمانات مع استحداث 3900 منصب عمل.

و يرى المتدخل أن الصندوق يمكنه ضمان ما بين 10 بالمائة إلى 80 بالمائة من قيمة القرض الذي تطلبه مؤسسة صغيرة أو متوسطة بقيمة تتراوح ما بين 4 مليون دج الى 100 مليون دج مع الأخذ بعين الاعتبار معايير خطر المؤسسة و عدد مناصب الشغل المستحدثة.

أما المعيار الأخر الذي يؤخذ بعين الاعتبار فيتمثل في المساهمة في فك العزلة الجهوية قصد التشجيع على إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة بالمناطق المعزولة.

و يضم صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة حاليا أربعة فروع جهوية بكل من العاصمة (منطقة الوسط) و عنابة (الشرق) و وهران (الغرب) و ورقلة (جنوب).