المدير العام للجمارك : اجراءات جديدة لفائدة الوافدين إلى الجزائر تسهيلا لاستقبالهم

كشف المدير العام للجمارك الجزائرية طاهر قدور عن اتخاذ مصالحه لعدد من التدابير في إطار تسهيل مهمة إطارات الجمارك وتحسين الخدمة ومنح المرونة في الإجراءات الخاصة لظروف استقبال الوافدين على الجزائر بصفة عامة والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بصفة خاصة .

ومن جملة الاجرات الجديدة التي تسهل على الوافد والإدارة معا اجراءات السفر والتنقل هو التصريح عن العملة الصعبة عن بعد وعبر الانترنيت دون مشقة التنقل والانتظار وذلك –يضيف السيد قدور- تسهيلا للمسافر وللإدارة، هذا إضافة إلى الإجراءات الالكترونية الجديدة المتخذة لفائدة الذين يختارون التنقل عبر الحدود البرية من خلال ملأ الاستمارات الخاصة بالسفر عبر شبكة الواب وطبعها وتسليمها فور الوصول إلى مصالح الحدود.

كما توقع المدير العام للجمارك تزايد الوافدين على الجزائر يفوق السنة الماضية بفضل ما تتمتع به من أمن واستقرار.