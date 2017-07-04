بدء الجولة الخامسة من محادثات السلام بشأن سوريا في أستانا

بدأت في العاصمة الكازاخستانية "أستانا" هذا الثلاثاء الجولة الخامسة من محادثات السلام بشأن سوريا برعاية روسيا.

وذكرت قناة ( الحرة) الاخبارية اليوم أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يشارك في هذه الجولة من المحادثات.

يذكر أن مدير المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الكازاخستانية أنور جايناكوف أعلن في وقت سابق اليوم وصول كافة الوفود السورية المشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات بشأن التسوية الأزمة السورية، إلى أستانا بما في ذلك ممثلين عن المعارضة المسلحة.

يشار إلى أن جدول مفاوضات جولة أستانا الجديدة يشمل سبل مكافحة الإرهاب، وتنسيق البيانات المتعلقة بمذكرة مناطق خفض التوتر المتفق عليها فى ماي الماضي، التي تقضى بإنشاء 4 مناطق لخفض التوتر في سوريا،ن ووقف النشاط العسكرى في تلك المناطق بما فيها عمليات تحليق الطيران على أن يتم إقامة مراكز للتفتيش على حدود هذه المناطق ونشر مراكز مخصصة لمراقبة الهدنة، وتشكيل اللجنة السورية للمصالحة الوطنية،ومسائل متعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية في سوريا.

وفي سياق متصل ،قالت مصادر قريبة من المفاوضات السورية في جولتها الخامسة في أستانا إنه من المتوقع الإعلان عن اتفاق رسمي لإطلاق سراح المعتقلين .

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر سوري لم تكشف عن هويته قوله "إن اتفاقا لإطلاق سراح المعتقلين سيتم توقيعه والإعلان عنه،خلال الجولة الخامسة من مفاوضات أستانا"، مشيرا إلى أن الوثيقة جاهزة وتم الاتفاق حولها في الجولة الماضية من المفاوضات.

وقد احتضنت العاصمة الكازاخستانية 4 جولات من المفاوضات بين أطراف النزاع في سوريا،من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع, الذي دخل عامه السابع،وحصد أرواح مئات الآلاف وشرد الملايين.