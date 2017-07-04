المتحف الوطني للمجاهد يحتفي بالخامس جويلية تحت عنوان "وصف فرحة الاستقلال"

نظم أمس الإثنين المتحف الوطني للمجاهد وبمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ55 لبعيدي الإستقلال والشباب لقاء جماعيا موسعا في طبعته الـ 171 تحت عنوان -وصف فرحة الإستقلال-.

وفي هذا الجانب سرد بعض المجاهدين والمجاهدات في تصريح للقناة الإذاعية الأولى الفرحة التي عاشوها يوم الـ5 جويلية حيث قال كل من المجاهد أحمد شلايف ،والمجاهد أحمد دوحة و كذا المجاهدة سكورة الهواري "كلنا كنا مجندين للخروج إلى الشارع حاملين الراية الوطنية صولا إلى ساحة الشهداء، وكنا على يقين أن الجزائر ستحصل على الإسىتقلال وتسترجع سيادتها ،كما خرج الشعب الجزائري عبر كل ولايات الوطن هاتفا تحيا الجزائر الحرة ،تحت زغاريد النسوة".

المصدر:الإذاعة الجزائرية