وزير الصناعة والمناجم : استيراد 25 ألف سيارة بعد منح الرخص خلال الاسابيع القليلة القادمة

أكد وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة أنه سيتم منح رخص إستيراد 25ألف سيارة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضح بدة أن فوج عمل منكب حاليا على دراسة عدة معايير منها ما يتعلق بالأسعار قبل منح رخص الاستيراد بغرض تحديد فاتورة استيراد السيارات تفاديا للوقوع في المضاربة من قبل بعض الوكلاء الذين يقدمون على تسويق السيارات بضعف سعرها الحقيقي.

.في السياق ذاته أكد وزير الصناعة والمناجم للصحافة أن عملية تركيب السيارات في الجزائر تحولت إلى استيراد مقنع، مشيرا أنه سيتم إعادة النظر كليا في هذا النشاط.

وأضاف بدة أنه يتوجب على مصانع تركيب السيارات خلق فرص عمل وتحقيق نسبة الإدماج المرجوة من هذه المشاريع للنهوض بهذا القطاع في السوق الجزائرية كاشفا عن إعداد دفتر شروط جديد قريبا لضبط سوق تركيب السيارات يتضمن تحديد كوطة الإنتاج، حيث لا يسمح لأي مصنع أن ينتج أكثر من الكوطة المحددة من طرف الحكومة لبلوغ نسبة الإدماج.