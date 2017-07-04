نهائي كأس الجزائر 2016- 2017:آخر حصة تدريبية لفريقي شباب بلوزداد و وفاق سطيف

يجري فريق وفاق سطيف آخر حصة تدريبية له بملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء"الجزائر" هذا الثلاثاء على الساعة 16.30 ، فيما يجري فريق شباب بلوزداد حصته التدريبية الأخيرة بملعب المركز التقني بسيدي موسى تحضيرا للقاء الحاسم في مباراة نهائي كأس الجزائر 2016- 2017.

وبمناسبة نهائي كأس الجزائر المقرر هذا الأربعاء 05 جويلية على الساعة 16.30 بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة، يشرف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل صباح اليوم بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي بالعاصمة على حفل "الروح الرياضية" في طبعتها الخامسة على شرف فريقي شباب بلوزداد و وفاق سطيف و ذلك بحضور شخصيات وطنية و وجوه رياضية معروفة.

إلى ذلك كان قائد فريق شباب بلوزداد، طارق شرفاوي قد أكد انه ورفاقه "عازمون ومحفزون" لافتكاك كأس الجزائر و "كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي"، بمناسبة نهائي الطبعة الـ53 أمام وفاق سطيف.

من جهته ،أبدى مدرب وفاق سطيف (الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم) خير الدين مضوي بسطيف عدم تخوفه من تأثر فريقه سلبيا بالتحضير فقط على ميدان بالعشب الاصطناعي .

و قال مضوي : "بعد لقاء نصف نهائي الكأس وضعنا إستراتيجية و برنامجا للتحضير لنهائي كاس الجزائر.

بدوره تمنى رئيس لجنة تنظيم كأس الجزائر علي مالك أن يكون لقاء النهائي بمثابة عرس كروي خال من أي مؤثرات .