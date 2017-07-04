إذاعة البليدة الجهوية تطفئ شمعتها السابعة

تطفئ هذا الثلاثاء إذاعة البليدة شمعتها السابعة بتزايد طموح طاقمها في تقديم أفضل وتجسيد المعنى التام لمبدأ الجوارية.

وبهذه المناسبة قالت مديرة الإذاعة الجهوية للبليدة رتيبة سليماني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى "إن مشوار إذاعة البليدة لم يكن سهلا لكنه كان ممتعا في وسط غني وشامل".

و أضافت رتيبة سليماني أنه من خلال الشبكات البرامجية نحاول مرافقة جهود التنمية المسطرة من قبل السلطات الولائية ،حيث نعمل دائما على أن تكون اذاعتنا همزة وصل بين المواطن والمسؤول".

المصدر:الإذاعة الجزائرية