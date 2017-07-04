الوكالة الوطنية للنفايات تطلق رقمًا أخضر للتبليغ عن الرمي العشوائي للقمامات في الشوارع والأحياء

أطلقت الوكالة الوطنية للنفايات رقما أخضر 07/ 30 بهدف إخطار الوكالة والإبلاغ عن المزابل المتراكمة أو المرمية في غير مكانها، والتي شوهت الشوارع والأحياء عبر الوطن.

وتهدف هذه المبادرة لتمكين كل المواطنين من المساهمة في الحفاظ على نظافة المحيط ،حيث أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن هذا الرقم المجاني سيكون وسيلة لإعلام ووضع حد للرمي العشوائي للقمامات في الشوارع العامة والطرقات.

ومشاركة المواطن في التبليغ عن مثل هذه الحالات سيساهم في تكريس فعل المواطنة –حسب المتحدث ذاته- الذي قال "لما تتلقى الوكالة مكالمة سيتم إرسال أحد الموظفين لرضد مكان تواجد هذه المزابل واتخاذ إجراءات ضد المتسبب في ذلك.

المصدر:الإذاعة الجزائرية