الديوان الوطني للإحصائيات :عدد سكان الجزائر يرتفع إلى 3ر41 مليون نسمة في الـ1 جانفي 2017

بلغ عدد السكان المقيمين في الجزائر 41,3 مليون نسمة حتى 1 جانفي 2017 مقابل 40,4 مليون نسمة في الـ 1 جانفي 2016 حسبما أفاد به هذا الثلاثاء الديوان الوطني للإحصائيات.

ووفقا لأرقام الديوان فإن عدد المواليد الأحياء بين الـ 1 جانفي 2016 و الـ 1 جانفي 2017 بلغ 900 ألف نسمة أي بزيادة ديموغرافية نسبتها 2,2 %.

وأوضح الديوان أن عدد السكان المقيمين بلغ 40,836 مليون نسمة حتى الـ 1 جويلية 2016 بزيادة 886 ألف نسمة مقارنة بجويلية 2015 أي بنسبة نمو طبيعية بلغت 2,17 %.

وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد المواليد وانخفاض عدد الوفيات في نفس الوقت حسب شروح الديوان الذي يتوقع أن يبلغ عدد سكان الجزائر 42,2 مليون نسمة في الـ 1 جانفي 2018 في حال استمرار وتيرة النمو المسجلة في 2016 خلال العام الجاري 2017.

المصدر/واج