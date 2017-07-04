زعلان:توفير 450 الف مكان للمسافرين بحرا بين الـ 15 جوان و الـ15 سبتمبر 2017

أكد وزير النقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان هذا الثلاثاء بالجزائر أن مصالح قطاعه وفرت 450 ألف مكان وما يعادل 250 ألف سيارة،لضمان النقل البحري للسياح وأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج

خلال فترة الدروة الممتدة من الـ 15 جانفي الى الـ 15 سبتمبر 2017،اضافة الى 3 ناقلين اجانب(2 فرنسيان و1 اسباني).

وأكد الوزير في زيارة له الى ميناء الجزائر لاستقبال أفراد الجالية الوطنية على الشروع في تطبيق نظام خاص بفترة الدروة لتسهيل نقل المسافرين من وإلى البلاد برا وبحرا وجوا،في إطار ما يطلق عليه بسند العبور الالكتروني.

ومن بين التسهيلات التي تم ادراجها خلال الموسم الحالي يؤكد الوزير ادخال استخدامات الاعلام الآلي في عملية تحرير البيانات الشخصية للمسافرين وانجاز اجراءات الجمركة من المنزل او خلال التواجد على متن الرحلة مما يقلص وقت الانتظار في شبابيك المراكز الحدودية الى 5 دقائق فقط.

وأعلن الوزير عن انطلاق الرحلات المضافة خصيصا لتغطية الطلب في فترة الدروة من موانئ وهران ومستغانم والعاصمة وبجاية وسكيكدة نحو أليكونت (اسبانيا) وبرشلونة (اسبانيا) و مرسيليا (فرنسا) ابتداء من الـ 26 جوان الماضي.

وحسب الوزير فقد وفرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين 5 بواخر من خلال اقتناء باخرتين لنقل المسافرين طيلة السنة وتأجير 3 بواخر وجهت تغطية الخطوط التي لا يتوفر فيها الطلب على مدار السنة.

وكشف الوزير عن مشروع مرتقب لفتح خط بحري جديد يربط بين الجزائر وتونس، قال إنه سيقدم التفاصيل المتعلقة به خلال المناسبات المقبلة.

وبالنسبة للإشكال المطروح مسبقا والمتعلق بغلاء التذاكر مقارنة بمؤسسات النقل الأجنبية، قال الوزير إن المعطيات التي تحصلت عليها الوزارة نتيجة دراسة اجريت مؤخرا تفيد أن مؤسسات النقل الجزائرية تقدم خدماتها بنفس التكاليف المطبقة من طرف المؤسسات الاجنبية المجاورة.

من جانبه كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين احسن قرايرية عن افتتاح خط وهران-أليكونت والجزائر-بجاية هذا الاربعاء أمام المسافرين، مشيرا في ذات السياق الى برمجة 324 رحلة ذهاب-اياب عبر 5 بواخر خلال نفس الفترة المذكورة.

وأشار نفس المسؤول الى تحقيق مبيعات بنسبة 100 في المائة تخص خط برشلونة-سكيكدة الذي تم افتتاحه يوم الـ 26 جوان الماضي بعد تطبيق تخفيضات تقدر بنسبة 40 في المائة على التذاكر مقارنة بالأسعار المطبقة عبر خط جنوى-تونس.

