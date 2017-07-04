وزير المجاهدين للإذاعة: متفائلون بتصريحات ماكرون ونأمل تطبيقها في الواقع

أبدى وزير المجاهدين الطيب زيتوني تفاؤلا إزاء التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون مؤكدا أن الجزائر تأمل تنفيذها على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب المرتكبة في حق الشعب الجزائري.

و في برنامج خاص للقناة الإذاعية الأولى عشية الإحتفالات المخلدة للاستقلال، أكد وزير المجاهدين أنه "إذا أرادت فرنسا علاقات قوية ومتينة مع الجزائر فعليها الإعتراف بملف الذاكرة"، مضيفا أن هذا الملف حيوي وحساس وينعكس على جميع القطاعات وعلى العلاقات بين البلدين.

و فيما أشار إلى استمرار النقاش والمفاوضات بين اللجان المشتركة حول بعض القضايا على غرار استرجاع الأرشيف الجزائري، أكد زيتوني توقف النقاش حول عملية التعويض بسبب انشغال فرنسا بالحملة الإنتخابية ثم الإنتخابات الرئاسية وأخيرا الإنتخابات البرلمانية " لكن هناك أجواء جديدة تطبعها التصريحات الإيجابية للرئيس الفرنسي ماكرون خلال الحملة الإنتخابية نأمل في الجزائر أن تترجم هذه التصريحات إلى الأرض الواقع فيما يتعلق بالذاكرة والعلاقات الجزائرية الفرنسية" على حد تعبيره.

كما دعا وزير المجاهدين جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها في عملية كتابة التاريخ وتبليغه للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري الأخير أعطى أهمية كبرى لكتابة التاريخ.