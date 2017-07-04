الاتحاد الإفريقي يجدد تمسكه بدعم القضية الصحراوية

جدد الاتحاد الإفريقي التأكيد على دعمه الثابت للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في كفاحها من أجل الاستقلال بالمصادقة هذا الثلاثاء بأديس أبابا خلال أشغال القمة الـ 29 للاتحاد الإفريقي على لائحة من أجل إرسال بعثة افريقية لتقييم حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب منذ 1975.

و تعتبر المصادقة على لائحة إرسال هذه البعثة إلى أراضي الصحراء الغربية المحتلة التي درسها رؤساء الدول و الحكومات الأفارقة المجتمعين خلال يومين بالعاصمة الإثيوبية و المسجلة في تقرير اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب تأكيدا على التزام المنظمة الإفريقية لصالح القضية الصحراوية.

في ختام جلسة الدورة ال31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التحضيرية للقمة الإفريقية الـ 29 التي اختتمت أشغالها سهرة الأحد صادق وزراء الشؤون الخارجية على تقرير هذه اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب صادين بذلك محاولات المغرب عرقلة هذه اللائحة.

قلق إزاء حالة الانسداد و يدعو إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

في مداخلته لدى افتتاح أشغال القمة الـ 29 الاثنين أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى محمد فقي عن انشغاله إزاء الانسداد الحالي للنزاع في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب منذ 1975.

و قال موسى فقي خلال أشغال القمة ال29 التي اختتمت أشغالها الثلاثاء "بالرغم من الارتياح لانخفاض حدة التوتر في الكركرات بالصحراء الغربية و تعيين ممثل شخصي جديد للأمين العام الأممي ورغبته في إطلاق مبادرة جديدة لتسوية سلمية للنزاع إلا أننا نبقى منشغلين بحالة الانسداد الحالي".

و صرح رئيس المفوضية قائلا "نأمل أن يسهل حضور الطرفين (المغرب و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) كعضوين في الاتحاد التوصل لحل توافقي وفق مقتضيات الشرعية الدولية بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" مضيفا أن "قضايا السلم و الأمن لاتزال تثير قلقنا بشكل كبير".

فشل جديد للمغرب

و كان وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد سالك قد صرح على هامش أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي عشية انعقاد القمة بأديس أبابا أن المغرب الذي يشارك لأول مرة في أشغال قمة الاتحاد الإفريقي فشل في محاولته الرامية إلى شطب فقرات في تقارير اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب.

و أشار إلى أن هذه البعثة كانت مفوضة بقرار من المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بتقديم تقرير و إجراء تقييم حول مسألة حقوق الانسان في الأراضي المحتلة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية " مذكرا في هذا الإطار أنه سبق للجنة الإفريقية لحقوق الانسان و الشعوب تقديم تقرير حول الصحراء الغربية في 2013.

و قال رئيس الدبلوماسية الصحراوية أن "هذه اللجنة زارت بذلك الأراضي المحررة و مخيمات اللاجئين" منددا مع ذلك بـ "رفض المغرب مرتين السماح للجنة الإفريقية بزيارة الأراضي المحتلة".

و أوضح وزير الشؤون الخارجية الصحراوي أن "المغرب الذي أصبح عضوا في الاتحاد الإفريقي منذ جانفي الفارط ملزم بالامتثال للعقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي صدق عليه و الذي يمنعه من احتلال دولة عضو أخرى".

و من جانبه وصف وزير الشؤون الخارجية النيجيري جوفري أونويما الذي فوض بلده من طرف المجلس للوساطة بين المغرب و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حول المسألة هذه الوصاية بـ "الناجحة".

و اعتبر أن نجاح هذه الوساطة كفيل بـ"تعزيز دور الاتحاد الإفريقي في مساهمته في تسوية النزاع".

للتذكير فان الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة و بالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة و تعد آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا.

المصدر: واج