الشروع هذا الأربعاء في توزيع أزيد من 8000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر15 ولاية

عشية الاحتفالات بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب سيتم هذا الأربعاء توزيع أزيد من 8000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر 15 ولاية، وفي هذا الإطار وجهت تعليمات لولاة ورؤساء الدوائر المعنية تم فيها التأكيد على توفير جميع الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية.

وأوضح في هذا الصدد المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة كمال ناصري" أن العملية قد تتجاوز هذا الرقم لتصل إلى حدود الـ 10000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر خمس عشرة ولاية".

وفي ما يتعلق ببرنامج السكن الترقوي العمومي ستسلم هذا الأربعاء المصادف لعيدي الإستقلال والشباب حصة بألف وخمسمائة وحدة سكنية على المستفيدين بأحياء مختلفة بالعاصمة، ويضيف كمال ناصري "أن لولاية العاصمة برنامجا خاصا حيث ستوزع ثلاثة مواقع بالنسبة لـ lpp بعين طاية، برج الكيفان، واولاد فايت، ثم تتواصل العملية إلى ما بعد 5 جويلية فضلا عن عملية أخرى خاصة بالنسبة للمدينة الجديدة سيدي عبد الله وستبقى هذه الفترة إلى غاية أخر السنة لتتواصل عملية توزيع السكنات حتى سنة 2018 ".

وتعد هذه العملية المكثفة لتوزيع السكنات مرحلة جني الثمار بالنسبة للسنوات السابقة التي اعتمد فيها على برنامج رئيس الجمهورية الخاص بحل أزمة السكن.

من جهة أخرى وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كشف المدير العام للسكن كمال ناصري"عن الشروع في انجاز 950000 وحد سكنية جديدة منها 30000 وحدة بالعاصمة لان هذه الأخيرة تعرف اكبر عدد من المكتتبين وهذا استكمالا للبرنامج المسطر خاصة وانه أضحى من أولويات الدولة وان المشاكل التي تعترض عملية البناء ليست لها علاقة بالميزانية ولكن تتعلق بالسيولة ونحن ألان تجاوزنا هذه العراقيل".

المصدر:الإذاعة الجزائرية