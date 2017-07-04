تسخير 18000 شرطي لتأمين العاصمة بمناسبة عيد الاستقلال ونهائي كأس الجمهورية

سخرت مصالح أمن ولاية الجزائر بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال و الشباب وكذا نهائي كأس الجمهورية 18.000 شرطي منها 5.500 شرطي سيتواجدون داخل الملعب وخارجه لتوفير الأمن وحفظ النظام العام قبل أثناء و بعد المقابلة ,حسبما أفاد به الثلاثاء بيان لذات المصالح.

وأضاف ذات البيان أنه بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب ونهائي كأس الجمهورية الذي سيجمع كل من فريقي شباب بلوزداد ووفاق سطيف تم تسخير 18.000 شرطي بمختلف الرتب و الاختصاصات منها 5.500 شرطي سيتواجدون داخل الملعب وخارجه لتوفير الأمن وحفظ النظام العام قبل أثناء و بعد المقابلة و العدد الباقي سيكون مقحما ضمن جميع فعاليات الاحتفال بذكرى عيدي الاستقلال والشباب .

وأشار المصدر فيما يخص تامين الأجواء الخاصة بالعرس الكروي الى أن المصالح الأمنية ستعمل على تسهيل الحركة المرورية لتجنب حالة الاختناق المروري وذلك بالاستعانة بالوحدة الجوية للأمن الوطني وكاميرات المراقبة التي ستراقب حركة سير الأنصار عبر مختلف الطرقات السريعة و الفرعية بالإضافة إلى مراقبة مختلف محطات النقل البرية التي ستشهد حركة تنقل كبيرة وكذلك محطة النقل بالسكك الحديدية.

وذكر نفس المصدر فيما يتعلق بالأجواء داخل الملعب عن تخصيص عددا معتبرا من عناصر الشرطة سيتواجدون في مختلف أرجاء الملعب لتوفير الأمن والعمل على تسهيل عملية دخول المناصرين.

كما سيتم استخدام فرقة الأنياب وكذا تفكيك المتفجرات التي ستكون حاضرة بالملعب لتفادي إدخال كل ما من شانه أن يعكر السير الحسن للمقابلة كالألعاب النارية و المخدرات و الأسلحة البيضاء مع استعمال الوسائل التقنية المستعملة في مراقبة و تفتيش المركبات وكذا المناصرين كما سيتم تشكيل مجموعات ستعمل على تسهيل عملية خروج مناصري الفريقين مباشرة بعد نهاية المقابلة في ظروف حسنة يبرز البيان.