الرئيس المالي يشيد بجهود الرئيس بوتفليقة التي سمحت بعودة الاستقرار إلى مالي

أشاد الرئيس المالي, إبراهيم بوبكر كايتا, هذا الثلاثاء بأديس أبابا بجهود رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, التي سمحت بعودة الاستقرار إلى مالي.

وصرح الرئيس المالي خلال عرضه أمام القمة 29 للاتحاد الأفريقي لنتائج قمة مجموعة ال5 - ساحل المنعقدة يوم 2 يوليو 2017 بفي اماكو "أود أن أنوه بالالتزام الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصالح السلم والامن في افريقيا وكذا بكل جهوده التي سمحت بعودة الاستقرار إلى مالي بفضل اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر".

وانعقدت الدورة 29 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي يومي الاثنين والثلاثاء بالعاصمة الأثيوبية.

وتوجت اشغال هذه الدورة بالمصادقة على التقارير و القرارات التي رفعتها إليها الدورة 31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.