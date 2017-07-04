نشاطات مكثفة للمسرح الوطني و "فنون و ثقافة" احياءً لعيدي الاستقلال والشباب

سطر المسرح الوطني محي الدين بشطارزي بالجزائر العاصمة عدة نشاطات ثقافية وفنية على مدار أربعة أيام، وذلك تزامنا مع احتفالات عيدي الإستقلال والشباب.

و قال محمود بن شعبان المكلف بالإعلام على مستوى المسرح الوطني بشطارزي إن الجمهور سيكون يوم 4 جويلية على موعد مع حفل للأناشيد الوطنية و التراث العالمي تقيمه فرقة مختصة.

وأضاف:" يوم الخامس جويلية سيكون الجمهور على موعد مع أكاديمية بروفيل التي ستقدم عمل كوريغرافي. وستقدم جمعية أهل الفن يوم الجمعة حفل غني أندلسي. بينما سيقيم المركز الإسلامي الثقافي يوم السبت حفل تكريم لمختلف الشخصيات الثقافية".

من جهتها كثفت مؤسسة ثقافة وفنون نشاطاتها بهذه المناسبة السعيدة، حيث أكدت المكلفة بالإعلام أن المؤسسة خديجة دحماني أنه سيتم تنظيم معرض فني الأول من نوعه تحت مسمى "الجزائر المحية بالله" ويتضمن عرض وثائق وصور نادرة خاصة بالعاصمة بقصر الرياس.

وأضافت أن عروض كوريغرافية تبرز مراحل السيادة الوطنية ستعرض يوم 4 جويلية بقاعة بن خلدون، على أن ينظم حفل خاص بالرقص التقليدي يوم 5 جيويلية ببن خلدون تنظمه فرقة بالي الجزائر العاصمة.

المصدر :الإذاعة الثقافية