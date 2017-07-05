سوناطراك تحقق ربحا صافيا بـ 207 مليار دينار سنة 2016

حقق مجمع سوناطراك سنة 2016 ربحا صافيا ب 207 مليار دينار و سدد للخزينة العمومية جباية تفوق 1.800 مليار دينار حسب ما علم لدى هذه الشركة العمومية للمحروقات.

وحسب الحسابات الاجتماعية المغلقة في 31 ديسمبر 2016 تبرز نتائج 2016 رقم اعمال سنوي لسوناطراك ب 3.398 مليار دينار اي تراجع طفيف مقارنة بسنة 2015.

وبعد المداولة قررت الجمعية العامة لسوناطراك رصد 50 مليار دينار في شكل عائدات تدفع للخزينة العمومية و 157 مليار دينار احتياطات ثانوية لتمويل مخططها الإنمائي.

كما دفعت سوناطراك للخزينة العمومية خلال سنة 2016 في اطار الجباية مبلغ 1.863 مليار دينار.

و رغم صعوبات السوق النفطية المرتبطة بسعر البرميل ستواصل سوناطراك تطوير نشاطاتها القبلية والبعدية في ميدان النفط والغاز لتلبية حاجيات السوق الوطنية و المشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية للبلاد.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج