سوناطراك تحقق ربحا صافيا بـ 207 مليار دينار سنة 2016

05/07/2017 - 09:32

حقق مجمع سوناطراك سنة 2016 ربحا صافيا ب 207  مليار دينار و سدد للخزينة العمومية جباية تفوق 1.800 مليار دينار  حسب ما علم  لدى هذه الشركة العمومية للمحروقات.

وحسب الحسابات الاجتماعية المغلقة في 31 ديسمبر 2016 تبرز نتائج 2016 رقم  اعمال سنوي لسوناطراك ب 3.398 مليار دينار  اي تراجع طفيف مقارنة بسنة 2015.

وبعد المداولة قررت الجمعية العامة لسوناطراك رصد 50 مليار دينار في شكل  عائدات تدفع للخزينة العمومية و 157 مليار دينار احتياطات ثانوية لتمويل  مخططها الإنمائي.

كما دفعت سوناطراك للخزينة العمومية خلال سنة 2016 في اطار الجباية مبلغ  1.863 مليار دينار.

و رغم صعوبات السوق النفطية المرتبطة بسعر البرميل  ستواصل سوناطراك تطوير  نشاطاتها القبلية والبعدية في ميدان النفط والغاز لتلبية حاجيات السوق الوطنية  و المشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية للبلاد.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

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اقتصاد

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