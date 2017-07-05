النهائي الـ 53 لكأس الجمهورية : وفاق سطيف يريد التاسعة وبلوزداد لافتكاك السابعة هــذا الأربعــاء

يحتضن ملعب 05 جويلية الاولمبي هذا الأربعاء على الساعة 30ر16 مقابلة فريقا وفاق سطيف و شباب بلوزداد في نهائي الطبعة الـ53 لكأس الجمهورية لكرة القدم.

ويتعلق الأمر بناديين اختصاصيين في هذه المنافسة، حيث يعد النهائي 10 للشباب "6 تتويجات"، بينما هو النهائي 09 بالنسبة للوفاق الذي توج بـ" 8 كؤوس".

هذا وعينت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الحكم الدولي مصطفى غربال لإدارة هذا النهائي بمساعدة سمير بيوض و بوعبد الله عوماري أما عبد الرزاق حلالشي فسيكون حكما رابعا.

إلى ذلك يعتبر فريق وفاق سطيف مرشحا على الورق بالنظر إلى سيطرته على البطولة وتتويجه بلقبه الثامن وكذا التعداد الثري الذي يحوز عليه، علما و أن آخر نهائي كأس خاضه يعود إلى 2012 أمام نفس المنافس (2-1 بعد الوقت الإضافي).

بالمقابل، يأمل أبناء "العقيبة"، بقيادة مدرب غني عن التعريف و يتعلق الأمر ببادو زاكي، إلى معانقة السيدة الكأس التي غادرت خزائنهم سنة 2009، ومعلوم أنها آخر مواجهة لهذا المدرب على رأس النادي العاصمي قبل العودة إلى المغرب لقيادة اتحاد طنجة.

ويرى مدرب تشكيلة "عين الفوارة" خير الدين مضوي أن "النهائي سيكون كبيرا بين فريقين كانا الأحسن في مرحلة الإياب من البطولة"، مضيفا انه يعيش هذا النهائي "تحت ضغط كبير بما أن المسؤولية كبيرة ويجب التركيز على كل التفاصيل".

من جانبه، شدد المدرب بادو زاكي على ضرورة التتويج بهذا اللقب قبل مغادرته الجزائر،

مؤكدا على العمل من اجل تقديم احسن ما لدينا في هذا اللقاء الكبير واللاعبون عازمون على ذلك،و قال أنا فخور بهم سيما وأنهم بذلوا قصارى جهدهم خلال الموسم المنتهي بتمكنهم من احتلال مرتبة مشرفة في البطولة".

تجدر الإشارة إلى أن فريق الوفاق يفتقد خلال النهائي لخدمات اللاعب محمد خثير زيتي المعاقب في حين فإن مشاركة ميلود رباعي غير مؤكدة بسبب الإصابة، أما بالنسبة للشباب فسيكون محروما من خدمات هدافه محمد أمين حامية المصاب في الركبة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية