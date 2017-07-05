عيدا الاستقلال والشباب: نـادي الإذاعــة يصدح بنغمــات تمجيد الثورة والتضحيات ( فــيديو)

أحيت الفرقتان الصوتيتان "زيري" و الحرس الجمهوري مساء أمس حفلا فنيا بالنادي الثقافي للإذاعة عيسى مسعودي إحياء للذكرى الـ 55 لعيد الاستقلال و الشباب المصادف لـ 5جويلية من كل عام تميز بأداء أناشيد وطنية ممجدة للشباب و لنضال الجزائريين من أجل الاستقلال.

وتحت إشراف قائد الأوركسترا حكيم لمداني أدت الفرقتان الصوتيتان نشيد "شهيد الوطن" من تلحين لمين بشيشي وتأليف محمود أبو الوفاء و نشيد "جزائرنا" من تلحين محمد رباعي و من تأليف محمد شبوكي.

كما أدى أعضاء فرقة "زيري" الصوتية أغاني مقتبسة من التراث الموسيقي الجزائري القديم لاسيما أغنية "أيما أعزيزن" و هي أغنية فريد علي من تلحين مصطفى سحنون وأغنية "الحمد لله مابقاش الاستعمار في بلادنا" من تلحين عميد الأغنية الشعبية الحاج محمد العنقة.

و إحياء للذكرى ال55 لاستعادة السيادة الوطنية أبدعت الفرقة الموسيقية زيري في أداء أحد قصائد النشيد الوطني للشاعر مفدي زكريا مستمدة من مجموعة قصائده التي تمجد الثورة التحريرية

كما أحيت الفرقة الموسيقية ذكرى المناضلين المناهضين للاستعمار على غرار هنري مايو و موريس أودان و بيار شولي الذين انخرطوا في صفوف جبهة التحرير الوطني و أشادت بقائد الثورة الكوبية فيدال كاسترو الذي دعم كفاح الجزائر.

المصدر : الإذاعة الجزائرية