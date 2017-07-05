خمسة قتلى و25 جريحا في سقوط قذيفة على شاطئ في طرابلس

أعلنت وزارة الصحة الليبية أمس الثلاثاء مقتل خمسة أشخاص بينهم طفل واحد على الأقل وإصابة 25 آخرين بجروح في سقوط قذيفة على شاطئ في طرابلس.

وأوضحت الوزارة أن القذيفة التي سقطت على شاطئ يقع قبالة مطار معيتيقة في شرق العاصمة الليبية من دون أن تعرف الجهة التي أطلقتها ولا ما اذا كانت أصابت المكان عن طريق الخطأ أو بطريقة متعمدة أدت إلى سقوط خمسة قتلى بينهم طفل و25 جريحا .

من جهته قال مصدر في وزارة الداخلية في تصريح صحفي إن اشتباكات دارت أمس في محيط مطار معيتيقة بين قوات الأمن وجماعة "خارجة عن القانون".

وأضاف أنه لم يتضح في الحال ما إذا كان هذا القصف على المدنيين متعمدا أم حصل عن طريق الخطأ.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج