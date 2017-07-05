التسجيلات الجامعية للناجحين الجدد في الكالوريا من 1 إلى 16 أوت المقبل

كشف المدير العام للتعليم و التكوين بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي نور الدين غوالي، هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن رزنامة التسجيلات الجامعية بالنسبة للناجحين الجدد في شهادة البكالوريا لحساب السنة الجامعية 2017-2018 ستمتد من 1 إلى غاية 16 أوت المقبل.

و أوضح غوالي في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن" فترة التسجيلات الأولية حددت في الفترة الممتدة ما بين 1 إلى 5 أوت المقبل، و تتمثل في التسجيلات الأولية و تأكيد التسجيلات الأولية، بعدها تنطلق فترة المعالجة الآلية لكل الطلبات المحصل عليها ابتداء من 6أوت، ليتم الإعلان عن نتائج التوجيه الأولية مساء يوم 11 أوت".

وحسب المسؤول نفسه فالوزارة "قد راعت أربع حالات يمكن أن يقع فيها الطلبة أثناء عمليات التسجيل، تتمثل الأولى في حصول الطالب على الاختصاص الراغب فيه، حينها يتحضر للتسجيل الإداري الذي يتم شهر سبتمبر، أما الحالة الثانية فتتمثل في عدم حصول الطالب على أي اختيار وهنا تمنح لهذه الفئة فرصة أخرى لإعادة توجيههم، أما الحالة الثالثة فتتمثل في اختيار فئة من الطلبة للاختصاص يشترط إجراء مقابلة على غرار المدارس العليا للأساتذة و المدارس التطبيقية فإذا نجح الطالب في المقابلة يتم تثبيت توجيهه أما إذا لم ينجح تمنح له فرصة أخرى لتقديم طلب جديد للتوجيه أما الوضعية الرابعة فتتمثل في حصول الطالب على التخصص الراغب فيه في غير المدينة التي يرغب في متابعة دراسته بها وفي هذه الحالة يتم إعطاءه فرصة ثانية للاختيار"، مبرزا أن جميع هذه العمليات تتم عبر الأرضية الإلكترونية المخصصة للتسجيلات الجامعية.

و في هذا الصدد ، أبرز غوالي أن إجراء المقابلات بالنسبة للحالات الخاصة حدد في الفترة الممتدة ما بين 12 و 13 أوت المقبل في حين يتم دراسة الحالات الخاصة يومي 14 و 15 من الشهر المقبل، مؤكدا على أن كل الناجحين الجدد في البكالوريا يتحصلون على التوجيه الخاص بهم يوم 16أوت 2017 ومن جهة أخرى، أتاحت الوزارة -يضيف قائلا- للطلبة الجدد إمكانية التسجيل للإيواء بالإقامة الجامعية عبر أرضية الكترونية للإيواء سيتم إدراجها لأول مرة بالنسبة للدخول الجامعي المقبل و ذلك في 16 أوت المقبل.

وتنطلق عملية استقبال الطلبة في شهر سبتمبر المقبل أي بعد عيد الأضحى المبارك على مستوى الجامعات التي وجهوا إليها،سواء من أجل استكمال ملفات الإيواء أو التسجيلات الإدارية أو من أجل مراعاة وضعية بعض الطلبة مرتبطة أساسا بتغيير مقر الإقامة بسبب (الزواج أو تغيير مقر إقامة الوالدين)، مشيرا إلى أن التغيير مسموح به عبر أرضية الكترونية تفتح في بداية سبتمبر( من 5 الى 06 سبتمبر) و يتم دراسة هذه الطلبات من 7 إلى 09 سبتمبر لتعرف النتيجة في يوم 9 سبتمبر.

و حدد تاريخ التسجيلات النهائية (التسجيل الإداري) للطلبة الجدد ما بين 10 إلى 14 سبتمبر المقبل، ليكون الدخول الجامعي بالنسبة لهم في 17 سبتمبر المقبل في حين حدد بالنسبة للطلبة الجامعيين القدامى في 05 من نفس الشهر.

للإشارة فقد حدد عدد الرغبات هذه السنة ب 4 رغبات بدل ستة التي كانت مطبقة السنة الماضية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/واج