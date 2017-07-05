حوادث المرور: وفاة 42 شخصا وجرح 1988 اخرين في أسبوع واحد

لقي 42 شخصا مصرعهم وجرح 1988 آخرون في 1514 حادث مرور سجل عبر الوطن في الفترة الممتدة ما بين ال25 جوان والفاتح جويلية

وفي حصيلة قدمتها مصالح الحماية المدنية هذا الأربعاء في بيان لها تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية بجاية بوفاة 6 أشخاص وجرح 99 آخرين في 63 حادث مرور.

وأشار ذات البيان إلى أن وحدات الحماية المدنية قامت ب 3592 تدخل لإخماد 4550 حريق كما نفذت 4650 عملية إسعاف و إنقاذ

كما قامت مصالح الحماية المدنية على إثرتلقيها مكالمات هاتفية من طرف المواطنين ب22357 تدخل منها 10373 تدخل خاص بعمليات الإجلاء الصحي أين تم فيها إسعاف و إجلاء 1256 جريح و تحويل 8790 مريض إلى المستشفيات

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج