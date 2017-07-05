حوادث المرور: وفاة 42 شخصا وجرح 1988 اخرين في أسبوع واحد

05/07/2017 - 12:08

لقي 42 شخصا مصرعهم وجرح 1988 آخرون في 1514  حادث مرور سجل عبر الوطن في الفترة  الممتدة ما بين ال25 جوان والفاتح جويلية

وفي حصيلة قدمتها مصالح الحماية المدنية هذا الأربعاء في بيان لها تم تسجيل  أثقل حصيلة بولاية بجاية بوفاة 6 أشخاص وجرح 99  آخرين في 63 حادث مرور.

وأشار ذات البيان إلى أن وحدات الحماية المدنية قامت  ب 3592 تدخل لإخماد 4550  حريق كما نفذت 4650 عملية إسعاف و إنقاذ

كما قامت مصالح الحماية المدنية على إثرتلقيها مكالمات هاتفية من طرف المواطنين ب22357  تدخل منها 10373 تدخل خاص بعمليات الإجلاء الصحي أين تم فيها  إسعاف و إجلاء 1256 جريح و تحويل 8790 مريض إلى المستشفيات

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج

أوسمة:

مجتمع

طالع ايضاً

تيبازة: ثلاثة قتلى و ثلاثة جرحى في حادث مرور بالحطاطبة
وفاة 30 شخصا وإصابة 1207 آخرين بجروح في حوادث مرور خلال أسبوع
حوادث المرور تخلف 74 وفاة و 400 جريح في الـ 10 أيام الأولى من شهر رمضان
وفاة 38 شخصا واصابة 1060 اخرين بجروح خلال اسبوع في حوادث مرور