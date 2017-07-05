استعراض شعبي ضخم بشوارع العاصمة احتفاء بعيدي الإستقلال والشباب

شهدت مختلف شوارع الجزائر العاصمة صباح هذا الأربعاء استعراضات شعبية ضخمة احتفاء بالذكرى الـ 55 لعيدي الإستقلال والشباب.

وشارك في التظاهرة التي جابت الشوارع الكبرى للعاصمة عدة فرق من مختلف الولايات أبرزت الجوانب الفنية والثقافية والتاريخية التي تزخر بها الجزائر.

وشهدت التظاهرة حضورا وزاريا مميزا وتواجدا قويا لدبلوماسيين أجانب وشخصيات وطنية وتاريخية.

بالمناسبة نوه وزير الثقافة عزالدين ميهوبي بالمشاركين بالتظاهرة التي سمحت للجزائر - كما قال - باستعادة صورة التضحيات الكبيرة ، مؤكدا أن هذا اليوم المبارك مكن الجزائر من الظهور في كل تجلياتها، وفي كل أبعادها التراثية الثقافية على حد تعبيره.

من جهتها أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جوان بولاشاك عن سعادتها بحضور الإستعراض معتبرة إياه" فرصة للمشاركة والتعرف على مختلف طبوع الثقافة الجزائرية".

وأضافت:" أنا سعيدة لأن أعيش هذه اللحظات. صح عيدكم وتحيا الجزائر".

بدوره حيى والي الجزائر العاصمة عبدالقادر زوخ المشاركين بالتظاهرة مؤكدا أن التظاهرة تكشف الوجه الحقيقي للجزائر.