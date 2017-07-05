الإذاعة الجزائرية تبرز نضال المرأة ودورها الكبير في إنجاح الثورة التحريرية المجيدة

بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب واكبت الإذاعة الوطنية الاحتفالات ببرمجة عدة حصص لهذا الحدث التاريخي الهام من بينها حصة حول نضال المرأة الجزائرية في بناء جزائر الاستقلال.

و قد أكد الطاهر حسين مجاهد بالولاية التاريخية الرابعة أن المرأة الجزائرية لعبت دورا رئيسيا خلال الثورة التحريرية والدليل على ذلك أن الكثير منهن حكم عليهن بالإعدام.

وقال في هذا الصدد:" إن المرأة الجزائرية هي أمنا وأختنا وجدتنا واذكر على سبيل المثال الشهيدة مليكة قايد كانت جارتي في حي بلكور بالعاصمة واستشهدت سنة 1957،كما اذكر أيضا الشهيدة يمينة شراد ابنة مدينة قسنطينة وقس على ذلك نساء أخريات كثيرات منهن من كانت تمارس مهنة التمريض في الجبال ولا ننسى هنا أن فرنسا حكمت على 8 نساء جزائريات بعقوبة الإعدام".

المصدر:القناة الإذاعية الأولى