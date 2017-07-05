الجزائر ترأس هذا الخميس بفيينا اجتماع المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية

ترأس الجزائر هذا الخميس بالعاصمة النمساوية فيينا أشغال اجتماع المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية " أوفيد" بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية حسبما أفاد بيان للوزارة.

وسيدرس المجلس الوزاري الذي يحضره وزراء مالية الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التقرير السنوي للصندوق و مراجعة سياسته الخاصة بالإقراض و المصادقة على التقارير المالية بالنسبة لسنة 2016 -يضيف البيان- .

ومن المرتقب أن يجتمع وزير المالية عبد الرحمان راوية على هامش أشغال هذا الاجتماع بنظرائه الوزراء لتباحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

للتذكير تم في جوان 2016 تمديد فترة رئاسة الجزائر للمجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية لمدة سنة .

ويتشكل صندوق أوبك للتنمية الدولية من وزراء مالية الدول الأعضاء في أوبك و يعتبر مؤسسة مشتركة ما بين الحكومات لتمويل التنمية تم تأسيسه خلال قمة رؤساء الدول الأعضاء في أوبك الذي انعقد في مارس 1975 بالجزائر.

ويهدف هذا الصندوق لتقوية و دعم التعاون بين الدول الأعضاء في قطاع المالية إلى جانب عدد من الدول الأخرى طور النمو حيث تحرص على تقديم الدعم المالي اللازم لهذه الدول بهدف مساندة نموها الاقتصادي و الاجتماعي بشروط مخففة.