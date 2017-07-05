كأس الجزائر العسكرية : تتويج فريق الناحية العسكرية الأولى علي حساب الناحية العسكرية الخامسة 3-2

سلم الوزير الأول عبد المجيد تبون الكأس لقائد فريق الناحية العسكرية الأولى المتوج بالطبعة الـ 45 لكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم بعد فوزه على نظيره من الناحية العسكرية الخامسة بنتيجة 3-2 في النهائي الذي احتضنه الأربعاء ملعب 5 جويلية (الجزائر).

وسجل أهداف فريق الناحية العسكرية الأولى كل من نور الدين خان (د19) وبراهيم الصيد (د30 ض.ج) وسلام محمد أمين (د47) بينما سجل احمد مخالفة (د34) و عبد الله جبارني (د42) لصالح الناحية العسكرية الخامسة.

وكان فريق الناحية العسكرية الأولى قد نجح في التتويج بلقب بطولة كرة القدم العسكرية لموسم 2016-2017.

وبهذا التتويج يخلف فريق الناحية العسكرية الأولى في سجل المنافسة فريق قيادة القوات البرية المتوج بكاس الطبعة الـ 44 بعد تغلبه على فريق الناحية العسكرية الرابعة (1-0).

وسيكون نهائي كأس الجزائر العسكرية متبوعا بالنهائي المدني بين وفاق سطيف وشباب بلوزداد.