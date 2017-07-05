كأس الجزائر العسكرية : تتويج فريق الناحية العسكرية الأولى علي حساب الناحية العسكرية الخامسة 3-2

05/07/2017 - 17:56

سلم الوزير الأول عبد المجيد تبون الكأس لقائد  فريق الناحية العسكرية الأولى المتوج بالطبعة الـ 45 لكأس الجزائر العسكرية لكرة  القدم بعد فوزه على نظيره من الناحية العسكرية الخامسة بنتيجة 3-2 في النهائي  الذي احتضنه الأربعاء ملعب 5 جويلية (الجزائر).

وسجل أهداف فريق الناحية العسكرية الأولى كل من نور الدين خان (د19)  وبراهيم الصيد (د30 ض.ج) وسلام محمد أمين (د47) بينما سجل احمد مخالفة (د34) و  عبد الله جبارني (د42) لصالح  الناحية العسكرية الخامسة.

وكان فريق الناحية العسكرية الأولى قد نجح في التتويج بلقب بطولة كرة القدم  العسكرية لموسم 2016-2017.

وبهذا التتويج يخلف فريق الناحية العسكرية الأولى في سجل المنافسة فريق قيادة  القوات البرية المتوج بكاس الطبعة الـ 44 بعد تغلبه على فريق الناحية العسكرية  الرابعة (1-0).

وسيكون نهائي كأس الجزائر العسكرية متبوعا بالنهائي المدني بين وفاق سطيف  وشباب بلوزداد.

أوسمة:

رياضة, كرة القدم

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