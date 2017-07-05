المبعوث الأممي إلى سوريا يؤكد تحقيق بعض التقدم في مفاوضات حل الأزمة السورية

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إحراز بعض التقدم خلال الجولة الخامسة من مفاوضات أستانا حول سوريا التي انتهت أعمالها اليوم الأربعاء ، مشيرا إلى أنه لا داع لتوقع الكثير من جولة المفاوضات القادمة بجنيف.

وقال دي ميستورا في تصريح له اليوم عقب انتهاء جولة مفاوضات أستانا أنه يعول على بحث الشأن السوري خلال قمة العشرين من أجل تقدم ملف التسوية، مؤكدا مواصلة منظمة الأمم المتحدة عملها في ساحة أستانا وستحاول استخدام التقدم المحرز في هذه الجولة من المفاوضات خلال المباحثات المقبلة بجنيف.

وأضاف"إننا نعول ونؤمن بأن الزعماء الدوليين سيبحثون هذه المسألة الهامة للعالم أجمع خلال قمة العشرين في هامبورغ الألمانية "، معتبرا أن هذا الاجتماع "لم يكن خيبة أمل ، حيث كان هناك بعض التقدم".

وبشأن توقعاته لنتائج الجولة القادمة من مباحثات جنيف ذكر المبعوث الأممي الخاص بالملف السوري أنه"يجب تجنب التوقعات العالية لكي يتم التمكن من تقييم التقدم عندما يتم تحقيقه.إن ذلك يعتبر نهجا جيدا دائما"..داعيا للتحلي بالصبر والعمل الدؤوب للوصول إلى حلول للأزمة.

ومن جهتها قالت وفود روسيا وتركيا وإيران في بيان مشترك عقب الاجتماعات إن البلدان الثلاثة شكلت مجموعة عمل لوضع اللمسات النهائية على اتفاق بشأن إقامة مناطق عدم تصعيد في سوريا وسط أنباء عن فشل موسكو وأنقرة وطهران في الاتفاق على كل التفاصيل هذا الأسبوع كما كانت تأمل روسيا.

وقالت الدول الثلاث إنها ستجري الجولة المقبلة من المحادثات في أستانا في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن الجولة الخامسة من مفاوضات أستانا حول الملف السوري كانت قد بدأت يوم أمس الثلاثاء بمشاركة جميع الأطراف.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية