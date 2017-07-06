قـــرعة ثانيــة للحـــج لمواطنين تفوق أعمـــارهم 70 سنـــة للـــفـــوز بـ 144 دـفـــتــر

ستجري السبت المقبل على الساعة التاسعة صباحا قرعة ثانية لأداء مناسك الحج 2017 لصالح بعض المواطنين تتراوح أعمارهم 70 سنة فما فوق للفوز ب 144 دفتر حج على مستوى قاعة الاجتماعات بمقر ولاية الجزائر حسبما علم الأربعاء لدى مصالح الولاية .

وذكر البيان أن ولاية الجزائر تدعو المواطنين و المواطنات البالغين سن 70 سنة فأكثر و المسجلين 10 مرات على الأقل لأداء مناسك الحج و الذين لم يسعفهم الحظ في القرعة التي أجريت في 25 مارس الفارط بأنه تم تخصيص 144 دفتر حج لهذه الفئة على مستوى ولاية الجزائر و أن القرعة ستجري في 8 جويلية القادم على مستوى قاعة الاجتماعات بمقر الولاية.

وبخصوص المواطنين المعنيين بعملية الحج واستعدادا للشروع في آخر مرحلة من مراحل الحج و هي طلب التأشيرة دعت ولاية الجزائر المعنيين بهذه العملية "الإسراع في تسديد تكلفة الحج على مستوى شبابيك بنك الجزائر و اقتناء تذاكر السفر من مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية".

و أشار المصدر إلى أن شبابيك بنك الجزائر ومكاتب الخطوط الجوية الجزائرية مفتوحة أمام المواطنين طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/واج