الأمين العام الأممي يشارك في المفاوضات حول توحيد قبرص هذا الخميس

يشارك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في المحادثات القبرصية الجارية في سويسرا الرامية إلى إعادة توحيد الجزيرة.

وفي هذا الشأن ذكرت مصادر إعلامية أن غوتيريش توجه إلى سويسرا ليشارك اليوم الخميس في المحادثات القبرصية على أمل تقريب وجهات النظر من أجل إعادة توحيد الجزيرة.

هذا و قد بدأت المحادثات تحت إشراف الأمم المتحدة في 28 جوان في منتجع كران-مونتانا بجبال الألب بحضور الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس والزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي ومندوبين عن البلدان "الضامنة" لأمن الجزيرة -اليونان وتركيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

و قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن اناستاسيادس وأكينجي طلبا من غوتيريش العودة إلى طاولة المفاوضات مضيفا أن "الأمين العام الأممي اعتبر ببساطة أن الوقت جيد للمشاركة في المفاوضات".

يشار إلى أن جزيرة قبرص مقسومة منذ أن اجتاح الجيش التركي في 1974 شطرها الشمالي ردا على انقلاب كان يهدف الى ضم الجزيرة المتوسطية لليونان.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج