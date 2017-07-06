هـــكــذا احـــتفــى الجزائريــون بالذكـــــرى الـ 55 لعيـــد الاستقـــلال

عاشت ولايات الوطن أمس على وقع إحتفالات إحياء الذكرى ال55لعيدي الاستقلال والشباب بتنظيم تظاهرات و نشاطات فنية وتاريخية و رياضية وأخرى ذات طابع تنموي بالاضافة إلى إطلاق أسماء الشهداء و المجاهدين على عدد من المنشآت العمومية

وبهده المناسبة التاريخية ترأس نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح مساء أمس بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس حفل تبادل التهاني بين الاطارات السامية في الجيش الوطني الشعبي بمشاركة كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة و الوزير الأول عبد المجيد تبون والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو و أعضاء من الطاقم الحكومي .

وعلى هامش الحفل تم تنظيم معرض للصور يبرز مختلف المراحل التي مرت بها الثورة التحريرية المجيدة إلى غاية الاستقلال و عرض 5 طوابع بريدية جديدة تمجد وتؤرخ لتاريخ الجزائرعبر معاركها البطولية كما أكدت سهام لخضاري مديرة الطابع البريدي بمديرية بريد الجزائر للقناة الأولى

وكان رئيس الجمهورية قد ترحم على أرواح الشهداء بمقبرة العالية وتقدم بتحية إكبار للجيش الوطني الشعبي في رسالة له بالمناسبة على ما أبلاه و يبليه من بسالة واحترافية و روح التضحية في التغلب على بقايا الفلول الإرهابية بالجزائر مذكرا بأن االحكومة مجندة حول المهام اللازمة لتسريع التنمية الاقتصادية الوطنية و تنويع صادراتنا

300ساعي بريد يشاركون في الإحتفالات واستعراض شعبي يزين شوارع العاصمة

واحياءا للذكرى ال55 لعيدي الاستقلال و الشباب أشرفت وزيرة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة إيمان هدى فرعون بالعاصمة أمس على إطلاق تظاهرة سباق سعاة البريد بمشاركة 300 ساعي بريد قدموا من مختلف ولايات الوطن وتكريم عدد من أبناء الشهداء و المجاهدين المنتمين للقطاع

وفي هذه المحطة التاريخية دائما استعراض شعبي زين أمس شوارع العاصمة بمشاركة فرق من مختلف ولايات الوطن أبدعت في إبراز الجوانب الفنية والثقافية والتاريخية للجزائروسط حضور جماهيري كبير ومشاركة قوية للوزراء و الديبلوماسيين الأجانب وشخصيات وطنية وتاريخية.

كما يتواصل بساحة المتحف المركزي للجيش بمقام الشهيد معرض خاص بمنتجات الصناعات العسكرية الوطنية.

ولأن مفعول الرسالة الفنية يترسخ سريعا في أذهان الأجيال فقد أحيت عدة فرق موسيقية بقيادة المايسترو أمين قويدر بالجزائر العاصمة حفلا سمفونيا مخصصا للأناشيد الثورية و الأغنية الجزائرية كما استمتع الجمهور بأناشيد وطنية بنادي الاذاعة الوطنية من أداء الفرقتين الصوتيتين زيري و الحرس الجمهوري.

المصدر: الإذاعة الجزائرية