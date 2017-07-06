المنتخب الجزائري لكرة اليد أقل من 21 سنة ينهزم وديا أمام المجر

انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد لاقل من 21 سنة أمام نظيره المجري بنتيجة 28-25 أمس الأربعاء في لقاء ودي تحضيري ضمن تربصه الجاري بالمجر، استعداد للبطولة العالمية للفئة المقررة بالجزائر (18-30 جويلية 2017).

وكان المنتخب الوطني قد تعادل يوم الاثنين مع سلوفينيا (24-24)، قبل أن يفوز على نظيره الروسي (25-24) يوم الثلاثاء.

ويتواجد ''الخضر''، بقيادة رابح غربي، في تربص تحضيري منذ 22 جوان الفارط بحضور 22 لاعبا، منهم لاعب شباب براقي أيوب عبدي الذي تم رفع العقوبة عنه من قبل الاتحادية الوطنية بقيادة الرئيس الجديد حبيب لعبان.

ويختتم الفريق الوطني تربصه اليوم الخميس قبل العودة الى أرض الوطن من أجل مواصلة التحضير لهذا الموعد العالمي.

ويتواجد الخضر، خلال مونديال 2017، في المجموعة الرابعة رفقة كل من كرواتيا، ايسلندا، العربية السعودية، الأرجنتين والمغرب.

وتجرى مباريات هذا المونديال في كل من قاعة حرشة حسان والقاعة البيضاوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف بالعاصمة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج