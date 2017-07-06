تـوقــيف عنصــري دعـــم للجمـــاعــات الإرهــابيــة بالجـــزائــر العـــاصمـة وبـــاتنــة

أوقفت عناصر الدرك الوطني لكل من الجزائر العاصمة وباتنة أمس الأربعاء عنصري دعم للجماعات الإرهابية حسبما أفاد به بيان هذا الخميس لوزارة الدفاع الوطني

وأوضح ذات المصدر أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب أوقفت عناصر الدرك الوطني لكل من الجزائر العاصمة (ن ع 1) وباتنة (ن ع 5) أمس عنصري(02) دعم للجماعات الإرهابية

وفي مجال محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت عناصر الدرك الوطني وحراس الشواطئ بكل من تلمسان وسيدي بلعباس (ن ع 3) تاجر مخدرات كما تم حجز كمية من الكيف المعالج تقدر ب 160 كلغ .

من جهة أخرى أوقفت عناصر الدرك الوطني بأدرار (ن ع 3) مهربا كان على متن مركبة رباعية الدفع محملة ب 940 لتر من الوقود كما تم توقيف 22 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وتيارت ووهران.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج