الديوان الوطني للحج والعمرة يدعو جميع الحجاج إلى استكمال إجراءات الحج في اقرب الآجال

دعا المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة جميع الفائزين بقرعة الحج لموسم 2017 إلى الإسراع في التوجه إلى شبابيك بنك الجزائر من اجل دفع تكلفة الحج واقتناء التذكرة للاستفادة من امتيازات الإقامة والحصول على تأشيرة السفر في اقرب وقت ممكن.

وأوضح يوسف عزوزة في هذا الصدد" أن هذه الإجراءات ستسهل الحصول على التأشيرة كما أن الإسراع في تنفيذها يمكن الحاج من اختيار أحسن الغرف وكلما تأخر في ذلك سيكون مستوى الغرف دون ذلك،كما أن الحاج سيتمكن من التواصل مع مرافقي هذه الرحلات من خلال تلقي الدروس حول مناسك الحج والتعرف على الحجاج الذين سيرافقونه في هذه الرحلة الإيمانية".

ودعا أيضا يوسف عزوزة جميع الحجاج إلى" ضرورة المشاركة في قافلة الحج التي تجوب كل ربوع الوطن وستحط رحالها في 23 ولاية ومن شأن هذه القافلة أن تعلم الحاج مناسك الحج وإبراز مختلف المراحل التي سيمر عبرها خلال هذه الرحلة الإيمانية خطوة بخطوة".

وبغرض توفير أفضل رعاية طبية لحجاجنا الميامين بالبقاع المقدسة سيتم إرسال وفد طبي متكون من 50 طبيبا وأزيد من أربعين ممرضا إلى مكة المكرمة كما يقول رئيس البعثة الطبية للحج الدكتور حمانة رابح للقناة الإذاعية الأولى :"إن الوفد الطبي المرافق للحجاج متكون من 170 عضوا من بينهم أطباء مختصين في الإمراض المعدية كما أننا شرعنا في التكفل الصحي بالحجاج قبل المغادرة إلى مكة المكرمة تتمثل في لجان طبية عبر48 ولاية لتحديد القدرة الصحية للحاج لأداء مناسك الحج كما سنقوم بعملية التلقيح ضد مرض التهاب السحايا وكذا أنفلونزا الموسمية".

ويحدث كل هذا في انتظار ما ستسفر عنه القرعة بالنسبة للأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ 70 عاما ولم يسعفهم الحظ في أداء فريضة الحج لأكثر من 10 سنوات.

المصدر: الإذاعة الجزائرية