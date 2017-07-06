الجزائر تصطاد كامل حصتها من التونة الحمراء لـ 2017 وتعزز موقعها التفاوضي في الأيكات

06/07/2017 - 16:16

أكد المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات   بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري طه حموش هذا الخميس أن  الجزائر تمكنت من اصطياد كامل حصتها من التونة الحمراء المحددة من طرف اللجنة  الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي (أيكات) و المقدرة بـ 1.043 طن. 

و أفاد ذات المسؤول خلال لقاء لعرض حصيلة نشاط شعبة الصيد البحري و تربية  المائيات  خلال السداسي الأول من العام الجاري  أن حصة الجزائر من صيد التونة  الحمراء لسنة 2017  تم اصطيادها بالكامل  خلال حملة الصيد الممتدة من 26 ماي  إلى 24 جوان الماضيين. 

وقد تم استخدام خلال هذه الحملة - يضيف ذات المسؤول - 14 سفينة وطنية خاصة  بصيد التونة   حيث تم تقسيم هذا الأسطول إلى فوجي عمل من 9  و5 سفن.

وأكد حموش أن هذه الحصة ستعزز من موقف الجزائر داخل اللجنة الدولية  للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي (أيكات) من أجل الشروع في التفاوض على الحصص  المستقبلية . 

يذكر أن الجزائر استفادت خلال اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة  في لأطلسي الذي نظم  في نوفمبر 2016  بفيلامورا (البرتغال) من حصة إضافية تقدر  بـ 500 طن لسنة 2017  بعد أن كانت في حدود 546 طن لترفع بالتالي حصة الجزائر  خلال نفس السنة  إلى 1.043 طن   .

وكانت  حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء التي تم تحديدها خلال اجتماع  اللجنة الدولية للمحافظة على التونة في المحيط الأطلسي الذي جرى في 2014 بجنوة  (ايطاليا) من رفع تدريجي لحصتها إلى 243 طن خلال سنة 2014   ثم الى 370 طن سنة  2015  ليرتفع  460 طن لسنة 2016 و 546 طن لسنة 2017  أي ما يعادل نحو 2  بالمائة من مجموع الكلي المسموح للصيد.

وقد تقلصت حصة الجزائر خلال اجتماع الـ 17  اللجنة الدولية للحفاظ على سمك  التونة في الأطلسي المنعقد سنة 2010 من 5 في المائة من المجموع الكلي المسموح  للصيد إلى 1 بالمائة و استفادت كل من ليبيا و تركيا و مصر و سوريا من  الحصة  التي تم تقليصها و المقدرة بـ 418 طن.

المصدر: واج

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الجزائر, اقتصاد

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