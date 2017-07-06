الجزائر تصطاد كامل حصتها من التونة الحمراء لـ 2017 وتعزز موقعها التفاوضي في الأيكات

أكد المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري طه حموش هذا الخميس أن الجزائر تمكنت من اصطياد كامل حصتها من التونة الحمراء المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي (أيكات) و المقدرة بـ 1.043 طن.

و أفاد ذات المسؤول خلال لقاء لعرض حصيلة نشاط شعبة الصيد البحري و تربية المائيات خلال السداسي الأول من العام الجاري أن حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء لسنة 2017 تم اصطيادها بالكامل خلال حملة الصيد الممتدة من 26 ماي إلى 24 جوان الماضيين.

وقد تم استخدام خلال هذه الحملة - يضيف ذات المسؤول - 14 سفينة وطنية خاصة بصيد التونة حيث تم تقسيم هذا الأسطول إلى فوجي عمل من 9 و5 سفن.

وأكد حموش أن هذه الحصة ستعزز من موقف الجزائر داخل اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي (أيكات) من أجل الشروع في التفاوض على الحصص المستقبلية .

يذكر أن الجزائر استفادت خلال اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في لأطلسي الذي نظم في نوفمبر 2016 بفيلامورا (البرتغال) من حصة إضافية تقدر بـ 500 طن لسنة 2017 بعد أن كانت في حدود 546 طن لترفع بالتالي حصة الجزائر خلال نفس السنة إلى 1.043 طن .

وكانت حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء التي تم تحديدها خلال اجتماع اللجنة الدولية للمحافظة على التونة في المحيط الأطلسي الذي جرى في 2014 بجنوة (ايطاليا) من رفع تدريجي لحصتها إلى 243 طن خلال سنة 2014 ثم الى 370 طن سنة 2015 ليرتفع 460 طن لسنة 2016 و 546 طن لسنة 2017 أي ما يعادل نحو 2 بالمائة من مجموع الكلي المسموح للصيد.

وقد تقلصت حصة الجزائر خلال اجتماع الـ 17 اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي المنعقد سنة 2010 من 5 في المائة من المجموع الكلي المسموح للصيد إلى 1 بالمائة و استفادت كل من ليبيا و تركيا و مصر و سوريا من الحصة التي تم تقليصها و المقدرة بـ 418 طن.

المصدر: واج