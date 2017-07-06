رئـيس الجمهــوريــة يجــري حـركــة جـزئـيــة في سلــك الــقضاء

أجرى رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد العزيز بوتفليقة هذا الخميس حركة جزئية في سلك القضاء، تم بموجبها تعيين 11رئيس مجلس قضائي و 14 نائبا عاما و 11 رئيس محكمة إدارية وسبعة محافظي دولة، حسب ما أفاد به بيان لبيان رئاسة الجمهورية، فيما يلي نصه الكامل.

"طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور والمادة 49 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق ل 6 سبتمبر 2004، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، قام فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة, رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، هذا اليوم، بحركة جزئية في سلك القضاء، تمت بموجبها التعيينات التالية، المتعلقة بالسيدات والسادة :

أولا/ بالنسبة لرؤساء المجالس القضائية:

01/ معروف طيب، رئيس غرفة ونائب رئيس مجلس قضاء معسكر، يعين رئيسا لمجلس قضاء أدرار.

02/ منصوري فتحي، نائب رئيس مجلس قضاء ورقلة، يعين رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي.

03/ صابر نصر الدين، مستشار بالمحكمة العليا، يعين رئيسا لمجلس قضاء باتنة.

04/ حدود محمد، رئيس مجلس قضاء سطيف، يعين رئيسا لمجلس قضاء تيزي وزو.

05/ داود زبيدة، رئيسة غرفة بمجلس قضاء البويرة، تعين رئيسا لمجلس قضاء سطيف.

06/ صحراوي عز الدين، رئيس مجلس قضاء بومردارس، يعين رئيسا لمجلس قضاء مستغانم.

07/ عزيون محمود، نائب رئيس مجلس قضاء باتنة، يعين رئيسا لمجلس قضاء المسيلة.

08/ عبدلي محمد، نائب عام لدى مجلس قضاء قسنطينة، يعين رئيسا لمجلس قضاء بومرداس.

09/ رحماني بن ابراهيم، رئيس غرفة بمجلس قضاء سكيكدة، يعين رئيسا لمجلس قضاء ميلة.

10/ فهيم محمد رئيس غرفة ونائب رئيس مجلس قضاء أدرار، يعين رئيسا لمجلس قضاء غرداية.

11/ برياح خيرة، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدراية بمستغانم، تعين رئيسا لمجلس قضاء غليزان.

ثانيا/ بالنسبة للنواب العامين:

1/ جوادي عبد الناصر، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء تلمسان، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء الأغواط.

2/ لكحل فضيل، نائب عام لدى مجلس قضاء خنشلة، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء باتنة.

3/ صباحي محمد الأمين، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء تيارت، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء بشار.

4/ بن سونة عمر، وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء تمنراست.

5/ لعناصري رشيد، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء المدية، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجلفة.

6/ بوجمعة لطفي، وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء جيجل.

7/ نحنوح ميلود، محامي عام لدى المحكمة العليا، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابة.

8/ بن عبد الله محمد بن لخضر، نائب عام لدى مجلس قضاء الجلفة، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة.

9/ قناوي عمر، نائب عام لدى مجلس قضاء الطارف يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء المسيلة.

10/ صولي سليم، وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء ورقلة.

11/ مصطفاي عبد القادر، نائب عام لدى مجلس قضاء بشار، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء وهران.

12/ رحيم أحمد، نائب عام لدى مجلس قضاء عنابة, يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء الطارف.

13/ أولاد مريم أمال الدين، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء قالمة، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء خنشلة.

14/ خرابي ابراهيم, نائب عام لدى مجلس قضاء باتنة, يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيبازة.

ثالثا/ بالنسبة لرؤساء المحاكم الإدارية:

1/ بوكراع يوسف، مستشار بالمحكمة الإدارية بالأغواط، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بأم البواقي.

2/ الطاعني محمد، رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بالجزائر، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بالجزائر.

3/ تقية علي، مستشار بمجلس قضاء الطارف، يعين رئيسا بالمحكمة الإدارية بعنابة.

4/ خمخوم يوسف، رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بقسنطينة، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بقسنطينة.

5/ بن حاج الطاهر مليكة، مستشارة بالمحكمة الإدارية بالشلف، تعين رئيسا للمحكمة الإدارية بمعسكر.

6/ بن كاشر نجية، رئيسة غرفة بمجلس قضاء برج بوعريريج، تعين رئيسا للمحكمة الإدارية ببرج بوعريريج.

7/ حمة الربيع، مستشار بالمحكمة الإدارية بالوادي، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بخنشلة.

8/ محصر آسيا، رئيسة غرفة بمجلس قضاء الجزائر، تعين رئيسا بالمحكمة الإدارية بتيبازة.

9/ مولاي علي، رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بالشلف، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بعين الدفلى.

10/ حنيفي الهاشمي عمر مليكة، رئيسة غرفة بمجلس قضاء عين تيموشنت، تعين رئيسا للمحكمة الإدارية بعين تيموشنت.

11/ حبيب أحمد، نائب رئيس مجلس قضاء مستغانم، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بغليزان.

رابعا/ بالنسبة لمحافظي الدولة:

01/ دوة فاطمة الزهراء، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمسيلة، تعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالجلفة.

02/ زياني عبد الله، قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء مستغانم، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بمستغانم.

03/ شلبي منصف، رئيس غرفة بمجلس قضاء بومرداس، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمسيلة.

04/ قادري توفيق، مستشار بالمحكمة الإدارية بجيجل يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بخنشلة.

05/ بن خرشي عمار، رئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتيبازة.

06/ بن جلول سمير، مستشار بمجلس قضاء عين تيموشنت، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين الدفلى.

07/ عنصر مصطفى، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين تيموشنت".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية