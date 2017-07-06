كأس الجزائر : المجمع البترولي يتـوج بالكأس للموسم السابع على التوالـي

توج فريق المجمع البترولي بكأس الجزائر لكرة السلة للأكابر لموسم( 2016-2017)، بعد تغلبه على اتحاد سطيف (62-52)، الشوط الأول (36-25)في نهائي المنافسة جمع بينهما اليوم (الخميس) بقاعة الطاهر بلخضر بالشراقة (الجزائر) .

وسبق للفريقين أن تلاقي في نهائي الموسم الماضي -2016 ، حيث فاز المجمع بنتيجة (67-63) .

وتعد هذه الكأس هي الثامنة عشرة والسابعة على التوالي للمجمع البترولي،حيث تعود أول كأس للفريق عام 1983 مع مولودية الجزائر سابقا.

ولا زال المجمع البترولي في السباق في منافسة البطولة الوطنية للموسم الجاري،حيث سيواجه في المباراة النهائية نصر حسين داي أيام 13 جويلية ذهابا و14 من نفس الشهر إيابا وفي مباراة فاصلة محتملة يوم 15 جويلية.

وبحرية حسين داي(سيدات) تفوز بالكأس للعام الثاني على التوالي

كما توج فريق بحرية حسين داي بثاني كأس له على التوالي بعد فوزه على شبيبة فتيات القبة بنتيجة (76-50) الشوط الأول (41-26)، في نهائي كأس الجزائر لكرة السلة للسيدات لموسم 2016-2017، الذي جمع بينهما عشية اليوم الخميس بقاعة الطاهر بلخضر بالشراقة (الجزائر).

ولم تجد لاعبات المدرب مقران بن عباس صعوبة كبيرة في السيطرة على الفريق المنافس الذي يكفيه فخرا بأن نشط أول نهائي له في مشواره القصير.

في البطولة الوطنية، اكتفت بحرية حسين داي بلقب الوصافة وراء المجمع البترولي المتوج باللقب الوطني للعام الخامس على التوالي.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية