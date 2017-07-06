تحرير مدينة بنغازي "انتصار جديد لفائدة كل الشعب الليبي"

رحبت الجزائر بإعلان تحرير مدينة بنغازي(شمال/شرق ليبيا) واصفة إياه"بالانتصار الجديد لفائدة كل الشعب الليبي" والذي يضاف إلى الانتصارات المحققة على الإرهاب في سرت"حسبما ما جاء هذا الخميس في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان أن "الجزائر ترحب بإعلان تحرير مدينة بنغازي الذي يعد انتصاراجديدا لمصلحة كل الشعب الليبي والذي يضاف إلى الانتصارات المحققة على الإرهاب في سرت" .

وختم البيان " لا تزال الجزائر على قناعة بأن الليبيين برفعهم تحدي القضاء على الارهاب يبرهنون قدراتهم على تحقيق النصر في مجال تشييد مؤسسات وطنية قوية تكون بمستوى طموحاتهم و أن ينتهجوا بحزم مسار الحوار والمصالحة الوطنية".

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية