حرائق الغابات : تضرر أكثر من 1.000 هكتار منذ الفاتح يونيو إلى 5 يوليو الجاري

أدت الحرائق إلى إتلاف 1.079هكتار من الغطاء الغابي خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يونيو و5 يوليو 2017، حسب ما كشف عنه هذا الخميس بيان للمديرية العامة للغابات.

وقالت المديرية في حصيلتها للفترة ما بين 1 يونيو و5 يوليو 2017 انه تم إحصاء 231 بؤرة حريق أتلفت مساحة إجمالية 1.079 هكتار من ضمنها 426 هكتار من الأحراش و394 هكتار من الأدغال و259 هكتار من الغابات أي بمعدل 6 بؤر في اليوم و5 هكتارات لكل بؤرة.

وخلال نفس الفترة من 2016 تم تسجيل 155 بؤرة أتلفت مساحة إجمالية قدرها 2.244 هكتار منها 676 هكتار من الغابات.

وفي الأسبوع الممتد من 29 يونيو إلى 5 يوليو 2017 تم إحصاء بؤرة أتلفت بسببها مساحة تقدر 653 هكتار منها 344 هكتار من الأحراش و 177 هكتار من الأدغال و 132 هكتار من الغابات أي بمعدل 18 بؤرة يوميا و 5 هكتارات لكل بؤرة.

وفي ترتيب الولايات العشر الأكثر تضررا من ظاهرة حرائق الغابات جاءت ولاية سطيف على رأس القائمة ب 324 هكتار و 3 بؤر ثم بجاية (144 هكتار و 8 بؤر) وسكيكدة (99 هكتار و13 بؤرة) والمدية (71 هكتار و8 بؤر) وتيزي وزو 55 هكتار و 25 بؤرة) ومستغانم (53 هكتار و15 بؤرة) وعين الدفلى (43 هكتار و 11 بؤرة) وباتنة (40 هكتار و4 بؤر) وسيدي بلعباس (32 هكتار و 10 بؤر) وميلة (30 هكتار).

المصدر: واج