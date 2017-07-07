المجاهد الصحفي بوعلام خالفة في ذمة الله

07/07/2017 - 09:25

المجاهد الصحفي بوعلام خالفة على يمين الصورة

توفي بوعلام خالفة المجاهد السابق و الصحفي والمسير السابق لجريدة " Alger Républicain" " اليوم الخميس بعد مرض عضال حسب ما علم من افراد عائلاته. 

و كان الفقيد قد شارك في حرب التحرير و اعتقل من طرف السلطات الاستعمارية سنة  1956 حيث تم سجنه في العديد من المؤسسات العقابية في الجزائر و فرنسا. 

و كان قد التحق بفريق تحرير جريدة " Alger Républicain"  قبل توقيفها من قبل السلطات الاستعمارية سنة 1955 . و بعد عودة ظهورها بعد  الاستقلال شغل الفقيد  منصب مديرها مناصفة مع هنري علاق. 

كما كان الفقيد بوعلام خالفة عضو في قيادة حزب الطليعة الاشتراكية (باكس). 

 

 

ثقافة وفنون