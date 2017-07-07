مخطط دلفين: تجنيد 27.000 دركي لتأمين المواطنين خلال موسم الاصطياف

جندت قيادة الدرك الوطني 27.000 دركي لتأمين الشواطئ، المناطق الأكثر جنوحا وكذا مراقبة حالة الطرقات خلال موسم الاصطياف الذي يشهد اقبالا كبيرا على أماكن الراحة والاستجمام مما يولد حركية كبيرة على المحاور و طرق المواصلات ونشاط مكثف للمواطنين، حسب ما أفاد بيان من الهيئة.

وأضح المصدر ذاته أن مصالح الدرك الوطني، الذي يساهم في إعداد مخططات موسمية استجابة لمتطلبات استثنائية لا سيما فصل الصيف، سخرت 27.000 دركي لتأمين 331 شاطئ من بين 399 شاطئ مسموحة للسباحة وهو ما يعادل 82 بالمائة من العدد الإجمالي.

كما تم، لنقس الغرض تسخير 2000 مركبة، 2500 دراجة نارية، 7 حوامات و38 فوج للكلاب المدربة (سينوتقني) مع السهر على التطبيق الصارم للتنظيمات المتعلقة باستعمال مختلف القوارب البحرية شراعية كانت أو ذات محرك والممنوعة من الاقتراب من أماكن السباحة.

وللحفاظ على النظام والأمن العموميين خلال نفس الفترة، سيتم تكثيف التواجد الميداني عبر مختلف طرق المواصلات لتنظيم سيولة حركة المرور من خلال وضع تشكيلات وقائية من وحدات أمن الطرقات مدعمة بمراقبة جوية يتم تكييفها في الزمان والمكان بغرض ردع كل محاولة إجرامية ضد مستعملي الطريق.

وسيتم نشر تشكيلات ثابتة ومتحركة من الوحدات الإقليمية مدعمة بفصائل الأمن والتدخل الفرق السينوتقنية والأسراب الجوية بهدف تأمين ومراقبة المناطق التي تعرف توافدا كثيفا للمصطافين وكذا الأماكن المعزولة غير المحروسة والتي من الممكن أن تجذب المنحرفين.

وفي مجال الصحة ستسهر مختلف وحدات الدرك على القيام بالوقاية ورفع المخالفات المتعلقة بالصحة والنظافة العمومية حسب التنظيم الساري المفعول.

وتدعو مصالح الدرك الوطني، بالمناسبة كل المواطنين الى التبليغ عن أي طارئ عن طريق الرقم الأخضر 10.55 وموقع الشكوى المسبقة www.ppgn.mdn.dz. وبإمكان المواطنين أيضا الاستعلام عن حالة الطرقات عبر الموقع الالكتروني Tariki.dz.